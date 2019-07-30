В Ленобласти откроют крупный комплекс по выращиванию баклажанов

Открыть его должны будут в сентябре 2020. Предполагается, что в год там будут выращивать 10 тысяч тонн баклажанов.

Общий объём инвестиций в строительство комплекса составит 6 миллиардов рублей. Инвестором выступит агрофирма "Выборжец". Теплицы, общая площадь которых 14 га, будут рсполагаться в деревне Старая во Всеволожском районе, где базируются основные производственные активы агрофирмы. Открытие комплекса создаст 240 новых рабочих мест.

Ранее зампредседателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что в прошлом году Ленобласть стала лидером в РФ по урожайности баклажанов в условиях промышленных теплиц. С каждого квадратного метра было собрано 50 килограмм. Хозяйства региона в прошлом году всего вырастили 175,5 тыс. тонн овощей, что на 1,3% больше, чем в 2017 году. В целом овощеводство в регионе занимает 14,5% от общего сельскохозяйственного производства страны.

Агрофирма "Выборжец" в начале этого года уже ввела в эксплуатацию 3,5 га новых теплиц в районе деревни Старая — это вторая очередь проекта площадью 11 га по выращиванию томатов, салата, укропа, петрушки, базилика, руколы, кинзы и мяты объемом до 35 млн упаковок в год.

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