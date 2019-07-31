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Производство

Москва Сегодня: мегаполис для жизни "Мосэнерго" в I полугодии увеличило выработку электроэнергии на 7%

Москва Сегодня: мегаполис для жизни Мосэнерго в I полугодии увеличило выработку электроэнергии на 7%

31 июля 2019, 14:40
Рубрика: Производство
Метки: МОСЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Электростанции "Мосэнерго" в январе-июне 2019 года выработали 32,32 миллиарда кВт*ч электроэнергии, что на 6,8% больше аналогичного показателя 2018 года, сообщает компания.

"Рост объемов производства связан с изменением состава оборудования, находящегося в ремонте на отчетный период, сокращением аварийных ремонтов оборудования, а также необходимостью обеспечения надежности энергосистемы в период высоких температур наружного воздуха в соответствии с диспетчерским графиком, формируемым "Системным оператором", - поясняет компания.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 43,51 миллиона Гкал, что на 9,3% ниже аналогичного показателя 2018 года. Снижение показателя связано с более высокой температурой наружного воздуха в отчетный период.

"Мосэнерго" – территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт. Установленная тепловая мощность компании – 43,4 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".

РИА Новости

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