Костромаэнерго выполняет ремонтную программу с опережением графика

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2019 г.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. энергетики отремонтировали 94,5 км. воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 289 трансформаторных подстанций (ТП). Расчищено от древесно-кустарниковой поросли и расширено 913 га просек ЛЭП. На реализацию программы направлено 101,3 млн рублей.

В общей сложности в 2019 году филиал Костромаэнерго отремонтирует 267,5 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 590 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистит 1714,2 га просек ЛЭП. На эти цели планируется направить 176,4 млн рублей.

Реализация запланированных мероприятий обеспечит качество и надежность электроснабжения потребителей, и будет способствовать бесперебойному функционированию электросетевого комплекса региона в отопительный период.