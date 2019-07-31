Мощность ВИЭ-генерации в Индии планируется довести до 260 ГВт к 2024 г.

Принимая во внимание быстрый рост генерации на базе ВИЭ, суммарная установленная мощность которой к концу июня 2019 г. составила 80 ГВт, планируется довести объем ВИЭ-генерации в Индии до 260 ГВт к 2024 г.

К 2022 г. установленный целевой показатель в 175 ГВт ВИЭ-генерации, включая 100 ГВт солнечной и 60 ГВт ветрогенерации, может быть превзойден, а суммарная мощность объектов генерации на базе ВИЭ достигнет 225 ГВт. При этом 30 ГВт солнечной генерации планируется построить на базе солнечных элементов и модулей местного производства к 2024 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata