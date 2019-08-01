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Инвестиции (проекты)

Объявлены торги на определение подрядной организации для строительства подземного пешеходного перехода через улицу Наметкина

Объявлены торги на определение подрядной организации для строительства подземного пешеходного перехода через улицу Наметкина

1 августа 2019, 13:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Длина тоннельной части составит 32,27 м., ширина – 4,02 м., высота прохода – 2,35 м. Помимо двух лестничных сходов, оборудованных колясочными спусками, для удобства маломобильных граждан переход будет оборудован двумя лифтами.

Подведомственным Департаменту строительства города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлен конкурс с ограниченным участием в электронной форме на выполнение подрядных работ по строительству пешеходного перехода через улицу Наметкина в Обручевском районе, ЮЗАО города Москвы. Переход будет построен в районе дома 64, корпус 2 и дома 68, корпус 1 на улице Профсоюзная. Начальная (максимальная) цена контракта 146,931 миллионов рублей. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланировано на 2 сентября. Работы предстоит выполнить в срок не более 10 месяцев с момента подписания контракта.

Длина тоннельной части составит 32,27 м., ширина – 4,02 м., высота прохода – 2,35 м. Помимо двух лестничных сходов, оборудованных колясочными спусками, для удобства маломобильных граждан переход будет оборудован двумя лифтами. Также для обеспечения доступа маломобильных групп населения предусмотрено нанесение на ступени предупреждающего тактильного покрытия; мощение площадок и ступеней лестничных маршей из гранитных термообработанных плит; пристенные поручни и ограждения колясочных спусков из нержавеющей стали. Выходы предусмотрены на тротуарах, и обеспечат транзитное движение пешеходов под участком городской улицы.

Кроме этого, проектом строительства предусматривается:

  • переустройство инженерных коммуникаций: сетей водостока, электрических кабелей и наружного освещения;
  • устройство тротуаров около проектируемого подземного пешеходного перехода через ул. Наметкина с четной и нечетной стороны.

 

Компания: Департамент строительства города Москвы

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