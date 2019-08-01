РЖД и Группа Синара учредили инжиниринговый центр железнодорожного транспорта

Сегодня в инновационном центре «Сколково» состоялось подписание договора об учреждении «Инжинирингового центра железнодорожного транспорта» («ИЦ ЖТ»), учредителями которого выступили «КРП-Инвест» (дочернее общество РЖД) и холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара).

Целью создания инжинирингового центра является консолидация имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производства инновационного железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры в России. Пилотным для центра определен проект по разработке и производству в Российской Федерации высокоскоростного подвижного состава со скоростью движения до 400 км/ч.

«Подписание договора о создании центра дает старт совместной деятельности РЖД и СТМ в области инжиниринга, предпроектных и проектных работ, послужит формированию пула высококвалифицированных инженеров-конструкторов и промышленных дизайнеров. Инжиниринговый центр займется разработкой всего спектра документации на подвижной состав и объекты инфраструктуры от технических требований до конструкторской документации, в том числе ремонтной и эксплуатационной. Это позволит вывести на новый уровень качество и культуру производства российского подвижного состава. Также одной из ключевых задач центра станет импортозамещение технических и технологических решений на предприятиях холдинга», - подчеркнул генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Группа Синара - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.



«Синара-Транспортные Машины», СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

"РЖД-Партнер"