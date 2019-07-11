Смоленскэнерго установило более 5,9 тысяч новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжает модернизировать систему учета электроэнергии. В рамках реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии по состоянию на 19 июля 2019 года в филиале установлено более 5,9 тыс. приборов учета нового поколения. Их установили в Гагаринском, Вяземском, Сафоновском и Ярцевском районе электрических сетей филиала.

Это современные высокотехнологичные приборы учета электроэнергии, которые обладают функцией почасового многотарифного учета электроэнергии, контроля мощности и иных параметров, необходимых потребителю для планирования электропотребления и оптимизации расчетов за электроэнергию. Кроме того, новые приборы учета электроэнергии обладают рядом преимуществ не только для потребителей, но и для сетевой компании: они высокочувствительны, обеспечивают дистанционный контроль параметров качества электроэнергии и надежности электроснабжения, дистанционное снятие показаний, отключение неплательщиков по заявкам энергосбытовой компании, контроль потребляемой мощности, позволяют отследить источник потерь и пресечь попытки хищений электроэнергии. До конца года на территории Смоленской области планируется установить всего порядка 16 тысяч таких приборов учета. Больше всего новых приборов появится в Ярцевском и Рославльском районах.

«С начала года проделан большой объем работ по установке интеллектуальных счетчиков в четырех районах области. Всего к концу года интеллектуальными приборами будут оснащены девять районов. Установку многофункциональных измерительных комплексов мы осуществляем в рамках энергосервисных контрактов филиала, реализация которых в будущем позволит значительно сократить количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии», - отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг Смоленскэнерго Олег Бонадысев.