Трамвайный поворот на "Самара Арену" построят за полгода

Закупочная комиссия решила заключить контракт на строительство поворота трамвайной линии с улицы Ташкентской на стадион «Самара Арена» с «ВТС Метро». Средства на строительство выделяются из городского бюджета. Стоимость контракта 71.7 млн руб.



На работы отводится полгода. Подрядчик должен будет демонтировать вместе с основанием асфальтобетонное покрытие и стальные опоры, вывезти строительный мусор, переложить кабель и трамвайные пути, организовав поворот, установить освещение, светофоры, дорожные знаки и остановочные павильоны, после восстановить асфальтобетонное покрытие наладить автоматизацию и обогрев стрелочных переводов.

tvsamara.ru