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Инвестиции (проекты)

Трамвайный поворот на "Самара Арену" построят за полгода

Трамвайный поворот на Самара Арену построят за полгода

1 августа 2019, 14:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт 

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Закупочная комиссия решила заключить контракт на строительство поворота трамвайной линии с улицы Ташкентской на стадион «Самара Арена» с «ВТС Метро». Средства на строительство выделяются из городского бюджета. Стоимость контракта 71.7 млн руб.

На работы отводится полгода. Подрядчик должен будет демонтировать вместе с основанием асфальтобетонное покрытие и стальные опоры, вывезти строительный мусор, переложить кабель и трамвайные пути, организовав поворот, установить освещение, светофоры, дорожные знаки и остановочные павильоны, после восстановить асфальтобетонное покрытие наладить автоматизацию и обогрев стрелочных переводов. 

tvsamara.ru

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