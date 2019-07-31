В филиале "Россети Центр Ярэнерго" за полгода выполнили 54 % от общего объема ремонтной программы 2019 года

Ярославские энергетики за 6 месяцев текущего года отремонтировали более 500 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и 171 трансформаторную подстанцию 6-10 кВ. Заменили 2019 изоляторов, расчистили от древесно-кустарниковой растительности 748 га трасс воздушных ЛЭП. В числе значимых объектов, на которых осуществляется капитальный и текущий ремонты, - подстанции 110/6 кВ «Полиграфмаш», 110/6кВ «Судоверфь», 110/6 кВ «Гаврилов-Ям».

На ПС «Полиграфмаш» и «Судоверфь», обеспечивающих электроснабжением жилые микрорайоны и промышленные предприятия города Рыбинска, выполнен ремонт распределительных устройств 6 кВ, 22 выключателей 6 кВ, двух выключателей 110 кВ. До конца года будет проведен еще ремонт четырех трансформаторов 110/6 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трех выключателей 110 кВ. Подстанция 110/6 кВ «Гаврилов-Ям» обеспечивает электроэнергией 19 тысяч жителей и предприятия одноименного города. В настоящий момент на энергообъекте проведен капитальный ремонт трех выключателей 6 кВ, а также произведена замена шести разрядников 6 кВ. В течение года планируется также выполнить текущий ремонт двух силовых трансформаторов и двух трансформаторов напряжения 110 кВ.

Один из крупнейших проектов инвестпрограммы филиала «Ярэнерго» в нынешнем году - второй этап реконструкции ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево. На сегодняшний день на подстанции выполнено строительство маслоприемника, фундамента под трансформатор, монтаж разъединителя 110кВ, выключателя 10кВ и контура заземления. После завершения всех запланированных работ, мощность подстанции возрастет на 6 МВА, что позволит ликвидировать дефицит мощности и повысить надежность электроснабжения 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского районов.

Всего за шесть месяцев ярославские энергетики выполнили 54 % от общего объема ремонтной программы 2019 года. Качественное и своевременное выполнение капитальных и текущих ремонтов, а также модернизация объектов электросетевого комплекса – залог успешного прохождения регионом предстоящего осенне-зимнего периода.