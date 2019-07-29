Генеральный директор и председатель Совета директоров АО "Тюменьэнерго" посетили новые энергообъекты "Россети Тюмень" в ЯНАО

Генеральный директор «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») Алексей Солдатенко и председатель Совета директоров компании Владимир Силкин посетили строящиеся энергообъекты в зоне ответственности филиала Ноябрьские электрические сети, предназначенные для энергоснабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В рамках ознакомления вновь избранного Совета директоров с активами компании Алексей Солдатенко и Владимир Силкин проинспектировали новые энергообъекты в Ямало-Ненецком автономном округе, до которых добраться возможно исключительно на воздушном транспорте. Руководство «Россети Тюмень» оценило степень готовности инвестиционного проекта стоимостью 1,5 млрд рублей. Он предназначен для техприсоединения Еты-Пуровского месторождения, одного из крупнейших в своем роде на территории РФ. Для энергоснабжения объектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» планируется ввести в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ с двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью 48 км и секционирующий пункт 110 кВ. Ожидаемый прирост нагрузки – 35 МВт. На данный момент линия электропередачи 110 кВ уже построена, на подстанции и секционирующем пункте идет установка электротехнического оборудования. Ввод в эксплуатацию объектов энергетики «Россети Тюмень» планируют уже в конце этого года, хотя изначально запуск энергокомплекса датировался 2020 годом.

«В перспективе ближайших трех лет реализуется ещё ряд масштабных проектов по техприсоединению – строительство и подключение энергообъектов, обеспечивающих энергоснабжение действующих заявителей из числа нефтегазодобывающих компаний. Наша задача – оперативно удовлетворить возрастающий спрос на электроэнергию со стороны крупных потребителей, так как от этого зависит экономическое развитие региона», - отметил генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Также Алексей Солдатенко и Владимир Силкин оценили технологическую оснащенность предприятия. Всего на вооружении «Россети Тюмень» около 1400 единиц техники, треть из которых составляет спецтранспорт.

«Специфика Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО такова, что большинство линий электропередачи находятся в труднодоступной местности. Однако, автопарк компании позволяет решать любые задачи в любой точке зоны ответственности, будь то непроходимые болота или глухая тайга. В 2018 году водительский персонал вновь доказал свое профессиональное мастерство в Дагестане, Тюмени и Красноярске, а спецтранспорт компании подтвердил свою эффективность», - заявил Алексей Солдатенко.