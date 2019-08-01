UL объявляет о возможности тестирования кабелей, используемых в режиме многократных изгибаний

В лаборатории компании по стандартизации и сертификации в области техники безопасности Underwriters Laboratories Inc. в Сучжоу (Suzhou), Китай, теперь могут проводиться испытания кабелей, предназначенных для эксплуатации в режиме многократных изгибаний. Здесь выполняют различные испытания на изгиб: «tick-tock», «chain-track» (C-track), кручение и изгиб «змейкой».

Гибкость робототехнических кабелей и их способность выдерживать режим постоянных изгибаний делают их жизненно важным элементом конструкции любого надёжно функционирующего робота. Кабели, осуществляющие простое движение, например, на дверном шарнире или в движущейся печатающей головке, также являются ответственными компонентами. Лаборатория UL в г. Сучжоу может производить оценку кабелей, предназначенных для применения в тех областях, где предполагается постоянное изгибание. Результаты испытаний на стойкость к различным видам изгибаний могут быть использованы для того, чтобы продемонстрировать потребителям соответствие кабеля конкретным требованиям, а также для того, чтобы получить подтверждение рекламного заявления относительно качества продукта (Marketing Claim Verification - MCV) или для целей своих собственных исследований и испытаний. После завершения требуемого количества циклов в каждом из этих испытаний образцы могут быть подвергнуты исследованию с целью обнаружения разрушения или повреждения жил, изоляции, экрана, оболочки или любых иных компонентов кабеля, а также выявления изменений в сопротивлении постоянному току жилы или металлического экрана.

При испытании на изгиб, известном как «tick-tock test», можно проводить изгибание образцов диаметром от 5 мм до 15 мм на ± 90 градусов со скоростью до 60 циклов в минуту на оправках диаметром 15 – 75 мм.

При испытании «chain-track», также известном как «C-track test», можно использовать образцы диаметром до 18 мм на расстояние хода до одного метра при скорости до 180 метров в минуту, с максимальной нагрузкой на кабель, не превышающей 20 кг на испытательной установке.

Испытание на кручение может проводиться на образцах диаметром от 5 мм до 30 мм и длиной до 600 мм при вращении на ±360 градусов со скоростью до 60 циклов в минуту.

В испытании на изгибание «змейкой» используется испытательная установка, описанная в стандарте IEC 60227-2. Шкивы диаметром 60 – 200 мм перемещаются на один метр со скоростью 0,33 м/с, нарабатывая циклы изгибаний в виде «змейки».