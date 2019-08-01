В Минстрое представили доработанную Концепцию внедрения системы управления жизненным циклом объектов капстроительства с использованием BIM-технологий

Нормативные и технологические основы для внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием BIM-технологий в Российской Федерации должны быть разработаны до 2023 года.

Об этом на заседании открытой экспертной группы по внедрению BIM-технологии при Минстрое России сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

«Работа по созданию нормативных и технологических основ носит системный характер. Основополагающим шагом стал подписанный 27.06.2019 Президентом РФ Федеральный закон N 151-ФЗ, согласно которому с 1 июля понятия информационная модель и классификатор строительной информации официально закреплены в Градостроительном кодексе. Таким образом, правительство получило полномочия по дальнейшему нормативно-правовому регулированию в вопросах внедрения BIM-технологий. В настоящее время доработана Концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования в Российской Федерации, согласно которой все нормативные и технологические основы должны быть внедрены до 2023 года. Для выполнения поставленной цели мы работаем над консолидацией профессионального сообщества строительной отрасли. Первый шаг в этом направлении сделан – объединены комитеты. Общественный Совет Минстроя России стал основной экспертной площадкой», ­– подчеркнул Дмитрий Волков и призвал участников встречи к активной совместной работе.

Подробно с докладом о Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования в Российской Федерации выступил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

«Концепция доработана с учетом замечаний и предложений, полученных на первом заседании рабочей группы по BIM-технологиям при профильной группе общественного совета Минстроя в конце января 2019 года. В первую очередь уточнены сроки перевода нормативно-технической документации в электронный вид – 2023-2024 годы. При этом работа будет осуществляться с учетом опыта реализации пилотных проектов, функционирующих с применением BIM. Доработана цифровая архитектура Концепции, перечень нормативно-технической документации, план мероприятий, в рамках которых уже заказаны 16 научно-исследовательских работ по формированию методических и организационного-технических основ управления жизненным циклом объекта капстроительства и строительного классификатора. В настоящее время структура Концепция переработана и включает 12 разделов и приложения», – рассказал Андрей Басов.

Отдельный акцент директор ФЦС сделал на сложности и важности научно-исследовательских работ по строительному классификатору.

«Классификатор должен быть общий, и для линейных, и для нелинейных объектов. При этом важно «не зарегулировать» стройотрасль, сохранить маневренность и оперативность при принятии тех или иных бизнес-решений на свободном рынке. Именно поэтому обсуждение строительного классификатора будет также вынесено в публичное пространство», – подчеркнул Андрей Басов.

В работе заседания приняли участие около 50 экспертов строительной отрасли, входящих в состав открытой экспертной группы по внедрению BIM-технологии при Минстрое России. Эксперты стройотрасли дали высокую оценку проработки Концепции в целом. При этом сообщество пришло к выводу о дополнительном обсуждении понятия «оператор информационной модели» и его функций.

Для проработки данного вопроса члены открытой экспертной группы вновь встретятся на площадке Минстроя через неделю, 6 августа.

Концепция разрабатывается Минстроем РФ совместно с Минцифрой РФ, при участии иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, профессиональных общественных и бизнес-объединений во исполнение поручения Президента Российской Федерации о переходе к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования в целях модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства. Реализация соответствующих мероприятий предусмотрена до конца 2024 года.