Воздушные линии лабинского энергорайона переходят на "цифру"

В Лабинском филиале «Россети Кубань» на 13 воздушных линиях завершена установка современных цифровых индикаторов повреждения, которые позволяют оперативно находить поврежденные участки на линии и восстанавливать их.

Сотрудники Лабинских электросетей готовят высоковольтные воздушные линии электропередачи к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период. Плановые работы выполнены на 35 линиях, расположенных в зоне эксплуатационной ответственности филиала.

В ходе ремонтных работ энергетики заменили и сделали выправку порядка 20 опор, заменили свыше 350 изоляторов. На 100% выполнены работы по расчистке просек вдоль линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. Из-за труднодоступности расположения ЛЭП все работы по расчистке проведены вручную, с помощью бензопил.

В рамках проведения противопаводковых мероприятий выполнены работы по переносу опоры на воздушной линии 35 кВ «Переправная-Бесленеевская».