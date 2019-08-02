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Модернизация

Воздушные линии лабинского энергорайона переходят на "цифру"

Воздушные линии лабинского энергорайона переходят на цифру

2 августа 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Лабинском филиале «Россети Кубань» на 13 воздушных линиях завершена установка современных цифровых индикаторов повреждения, которые позволяют оперативно находить поврежденные участки на линии и восстанавливать их.

Сотрудники Лабинских электросетей готовят высоковольтные воздушные линии электропередачи к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период. Плановые работы выполнены на 35 линиях, расположенных в зоне эксплуатационной ответственности филиала. 

В ходе ремонтных работ энергетики заменили и сделали выправку порядка 20 опор, заменили свыше 350 изоляторов. На 100% выполнены работы по расчистке просек вдоль линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. Из-за труднодоступности расположения ЛЭП все работы по расчистке проведены вручную, с помощью бензопил.

В рамках проведения противопаводковых мероприятий выполнены работы по переносу опоры на воздушной линии 35 кВ «Переправная-Бесленеевская».

– Все технические мероприятия специалисты филиала выполняют в срок, согласно утвержденным планам работ. Качественная и своевременная подготовка энергообъектов весной и летом позволит снизить количество технологических нарушений в осенне-зимний период, – отметил директор Лабинских электрических сетей Юрий Каверзнев.

Компания: Россети Кубань

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