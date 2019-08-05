В Воронежэнерго за полгода выполнили 60% от общего объема ремонтной программы

В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» подвели итоги деятельности по реализации ремонтной программы в первом полугодии 2019 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки. С января по июнь специалисты Воронежэнерго провели ремонт более 866,5 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 -110 кВ, заменили порядка 17,1 тысяч изоляторов и свыше 15,7 км грозозащитного троса. На 231 трансформаторных подстанциях (ТП) проведен ремонт оборудования. Проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности свыше 936,4 га трасс ЛЭП. На реализацию мероприятий ремонтной программы в первом полугодии направлено 159,9 млн рублей.

Всего в рамках ремонтной кампании текущего года специалистам Воронежэнерго предстоит отремонтировать свыше 1362,4 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 403 трансформаторных подстанций. Капитальный ремонт оборудования запланирован также на 39 подстанциях уровня напряжения 35 и 110 кВ. В целях профилактики аварийных ситуаций планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 1402,2 га трасс воздушных ЛЭП.

Выполнение мероприятий ремонтной программы Воронежэнерго качественно и в срок позволяет обеспечить эффективное функционирование электросетевого комплекса региона, а также безаварийное прохождение отопительного сезона. Завершить основные мероприятия, предусмотренные документом, энергетики планируют до конца сентября 2019 года.