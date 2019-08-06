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Инвестиции (проекты)

Каток за 800 млн рублей построят на частные средства в московском Куркине

Каток за 800 млн рублей построят на частные средства в московском Куркине

6 августа 2019, 13:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В рамках реализации инвестиционного проекта в столичном районе Куркино будет построен каток стоимостью около 800 млн рублей.

"Для строительства масштабных инвестиционных проектов город предоставляет частным инвесторам земельные участки без проведения торгов, в рамках которых предприниматели строят объекты спортивной инфраструктуры", — приводит во вторник слова заммэра Москвы Владимира Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики города.

В настоящее время департамент городского имущества заключил с инвестором АНО "Хоккейный клуб "Сталкер" договор по аренде земельного участка площадью 1,8 га для строительства крытого ледового катка на Машкинском шоссе.

"Договор заключен на шесть лет, в течение данного срока инвестору необходимо провести все строительные работы и ввести объект в эксплуатацию", — уточнил, в свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Как ожидается, объем инвестиций в строительство объекта составит около 800 млн рублей. Введение катка с двумя ледовыми полями, одно из которых рассчитано на 200 зрителей, планируется завершить в первом квартале 2021 года.

Посещать каток смогут все горожане. Предполагается, что после введения в эксплуатацию ледового катка на его базе откроется школа, в которой будут обучать хоккею и фигурному катанию.

Interfax

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