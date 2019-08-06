Минфин одобрил создание особой экономической зоны в Орловской области

Министерство финансов России согласовало проект особой экономической зоны производственного типа (ОЭЗ) "Орел" на территории Мценского района Орловской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Проект направлен в правительство РФ, уточнили в пресс-службе. Ранее ТАСС сообщал, что заявка одобрена Минэкономразвития РФ.

"Министерство финансов РФ согласовало проект постановления правительства РФ "О создании на территории муниципального образования Мценский район Орловской области особой экономической зоны производственного типа "Орел", учитывая, что его реализация не потребует выделения средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Площадь ОЭЗ составит около 40 га, уточнили в пресс-службе правительства Орловской области. На территории особой экономической зоны расположатся предприятия по разведению рыбы, глубокой переработке зерна, производству полиэтиленовых пакетов, кожевенной продукции, несъемной опалубки с ограниченным наполнителем, молокоперерабатывающий завод. Общий объем инвестиций - 3,8 млрд рублей, к 2028 году, по прогнозу, он превысит 9 млрд рублей.

"С созданием ОЭЗ мы ожидаем прихода крупных инвесторов на региональный рынок", - цитирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Регион обязуется до 2023 года создать в Мценском районе инфраструктуру: как инженерную, так и социальную. Область намерена вложить не менее 1,05 млрд рублей.

ТАСС