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Инвестиции (проекты)

Новый терминал "Сухой порт Чайковский" построят в Приволжье

Новый терминал Сухой порт Чайковский построят в Приволжье

6 августа 2019, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Новый терминал "Сухой порт Чайковский" на стыке Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкирии в южном коридоре Транссибирской магистрали построит ООО "Квадрат" (дочернее предприятие Чайковского предприятия промышленного железнодорожного транспорта), сообщает газета "Гудок".

Инвестиции в проект составят 100 млн рублей, при этом 65 млн выделит ООО "Квадрат", а 35 млн будут привлечены как заемные средства. Кредит предоставит ПАО "Сбербанк России", пишет издание.

Удобное расположение терминала позволит упростить доставку в крупные города близлежащих субъектов РФ, а также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству Приволжского федерального округа с Европой, Казахстаном, Китаем, Монголией и странами Юго-Восточной Азии.

Окончательная реализация проекта запланирована на 2020 год, однако ввести новый контейнерный терминал в эксплуатацию планируется уже в четвертом квартале 2019 года.

Согласно прогнозам, как сообщает "Гудок", грузооборот инфраструктуры с введением терминала "Сухой порт Чайковский" увеличится с нынешних 2 млн т в год более чем на 10%.

ТАСС

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