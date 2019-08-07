Росморречфлот разрешил строить терминал "Новотранса" в порту Усть-Луга

Холдинг бизнесмена Константина Гончарова готов приступить к строительству портового терминала в Кингисеппском районе Ленинградской области, старт которому планировалось дать перед ПМЭФом.

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) выдало ОАО "Компания Усть-Луга" разрешение на создание в порту Усть-Луга искусственных земельных участков для строительства многопрофильного транспортно-перевалочного узла. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба "Компании Усть-Луга". Непосредственным заказчиком строительства является группа компаний "Новотранс", которая планирует реализовать в порту терминальный проект LugaPort. На искусственных участках разместятся 5-я и 6-я очереди комплекса генеральных грузов и проведено берегоукрепление.

Проект LugaPort в Лужской губе в Кингисеппском районе Ленинградской области реализует ООО "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (УТТ УЛ). Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем 96% ООО "УТТ УЛ" является ООО "Новотранс актив". Еще 4% владеет сам генеральный директор Алексей Жарков. Сам "Новотранс актив" является частью грузового железнодорожного холдинга "Новотранс" Константина Гончарова.

Отметим, что 2 июля уставной капитал "Новотранс актив" с 10 тысяч рублей до 550 миллионов рублей. Инвестиции в проект LugaPort могут составить до 46,5 млрд рублей.

Как рассказала 47news руководитель практики "Недвижимость, строительство, инвестиции" коллегии адвокатов Pen & Paper Мария Николаева, по букве закона уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Но это едва ли имеет реальное практическое значение в условиях нашей действительности. В соответствии с положениями ГК РФ, минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ определяется непосредственно законами о таких обществах. И для ООО - это десять тысяч рублей. Применительно к "Новотранс актив" очевидных признаков, которые могут свидетельствовать о повышенных требованиях к минимальному размеру уставного капитала, из общедоступных сведений эксперт не усматривает.

Соглашение о строительстве терминала в порту Усть-Луга было подписано ГК "Новотранс" с правительством Ленинградской области в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи. В марте стало известно о том, что ООО "Новотранс актив" владеет земельным участком площадью около 52 тысяч квадратных метров в северной части порта Усть-Луга. В прошлом правообладателями этого актива было ПАО "Банк Санкт-Петербург", а до этого - ОАО "Компания Усть-Луга". Договор купли-продажи участка датирован декабрем 2017 года.

Начать строительство в Усть-Луге "Новотранс" планировал в июне 2019 года накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Там же было подписано очередное инвестиционное соглашение. Комплекс LugaPort будет ориентирован на работу с зерновыми культурами, пищевыми продуктами, а также генеральными и навалочными грузами. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн тонн в год

Кроме этого "Новотранс" Гончарова в порту Усть-Луга спорил с компанией "НКТ" Ильи Трабера за активы арестованного по подозрению в мошенничестве строителя Усть-Луги Валерия Израйлита, а конкретно - за многопрофильный терминал "Юг-2".

Также в конце июня стало известно о покупке "Новотрансом" петербургской компании "Глобал-Сервис" - нового оператора Автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) в порту Усть-Луга, от причалов которого уходят паромы на Калининград.

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