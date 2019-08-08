Беспилотники "Калашникова" следят за состоянием нефтепроводов в Югре

Компания «Газпромнефть-Хантос» запустила систему воздушного мониторинга нефтепроводов и производственной инфраструктуры предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе с помощью беспилотников ZALA AERO производства концерна «Калашников».

БВС ZALA 421-16E контролирует состояние более 250 км промысловых нефтепроводов на месторождениях в Югре. С их помощью ведется наблюдение за целостностью магистралей и обстановкой на производственных объектах, что позволяет минимизировать экологические риски и выявлять возможные очаги возгорания в пожароопасный период.

Беспилотники обследовали состояние трубопроводов таких месторождений, как Южно-Приобское, Зимнее и имени Александра Жагрина. До конца года с помощью БВС планируется также исследовать Орехово-Ермаковское и Южное месторождения. В перспективе система воздушного мониторинга охватит все производственные объекты компании «Газпромнефть-Хантос».

«Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых заказчиков и разработчиков высокотехнологичных продуктов. Инновации позволяют нам успешно решать производственные задачи и укреплять технологическое лидерство предприятия, сохраняя гармонию с окружающей средой. Высокие стандарты промышленной и экологической безопасности являются для нас приоритетом. И новейшие российские беспилотники помогают нам в решении этой задачи, обеспечивая оперативный мониторинг состояния производственной инфраструктуры даже самых отдаленных объектов», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Алексей Кан.

Современные беспилотники ZALA 421-16Е находят широкое применение в гражданском секторе. В частности, с их помощью проведено комплексное обследование берегов Волги по всей ее протяженности: сделаны 372 тыс. аэрофотоснимков и выявлены случаи загрязнения реки. Кроме того, они помогают бороться с незаконной вырубкой леса, находить упавшие фрагменты ракет-носителей и подсчитывать популяции животных в природных заказниках.