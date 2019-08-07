На Курской АЭС-2 с опережением графика на месяц приступили к бетонированию контурных стен энергоблока №2

На ядерном острове второго энергоблока Курской АЭС-2 идет укладка бетона в конструктив контурных стены реакторного здания. К выполнению очередного этапа строительства станции замещения, сооружаемой по проекту ВВЭР-ТОИ, специалисты приступили на месяц раньше запланированного срока.

«Сэкономить время помог опыт, полученный на первом энергоблоке. Он для нас как шаблон для выработки правильных решений, – объясняет высокий темп строительства главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов. – Нам удалось оптимизировать процессы, убрать все недочеты. В итоге мы закончили бетонировать фундаментную плиту на две недели раньше. И по контурным стенам идем с опережением».

Контурные стены – это опора всего энергоблока. При их возведении на Курской АЭС-2 применены новые проектные решения, обеспечивающие безопасную работу будущих энергоблоков.

«У нас двойная стена. Она предназначена для восприятия как внутренних, так и внешних воздействий, – пояснил Алексей Вольнов. – Толщина наружной стены – 1200 миллиметров. Толщина внутренней стены – 400 и 600 миллиметров. На данный момент у нас уже уложено более 800 кубометров бетона».

Укладка самоуплотняющейся бетонной смеси происходит захватками – их 13. Всего в конструктив контурных стен будет уложено свыше 1400 кубометров бетона. Закончить контурные стены второго энергоблока строители планируют в октябре.

*Энергоблоки №1 и №2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

Застройщик – технический заказчик объекта – АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК «АСЭ».

В настоящее время энергоблоки №№ 1, 3 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №№ 2, 4 в плановом ремонте. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru