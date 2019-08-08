Новикомбанк финансирует проекты по повышению энергоэффективности

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк откроет кредитную линию в размере 600 млн рублей дочернему зависимому обществу концерна «Автоматика» НПП «Сигнал». Средства предназначены для финансирования исполнения контрактов на поставку оборудования для производства систем учета электроэнергии. Данная программа реализуется в рамках национального проекта «Энергоэффективность», цель которого – снижение потребления энергоресурсов в ближайшие годы в среднем на 20%. Концерн «Автоматика» входит в периметр компаний Госкорпорации Ростех, которая активно участвует в исполнении практически всех национальных проектов.

«Расширение сотрудничества с концерном «Автоматика» происходит в рамках реализации стратегии Новикомбанка, цель которой – стать ключевым центром финансирования и поддержки предприятий Ростеха, – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – По итогам первого полугодия 2019 года банк значительно нарастил объемы финансирования компаний Госкорпорации, выдав 93,6 млрд рублей. Таким образом мы почти вдвое увеличили объем предоставленных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Сотрудничество Новикомбанка с концерном «Автоматика» активно развивается с 2014 года. Новикомбанк не только предоставляет кредитную поддержку компаниям концерна, но и обеспечивает расчетно-кассовое обслуживание, услуги в рамках зарплатных проектов, предлагает размещение свободных средств. Также Новикомбанк успешно поддерживает проекты диверсификации, в рамках которых «Автоматика» наращивает выпуск гражданской продукции. В частности, речь идет о производстве фискальных накопителей, навигационно-криптографических модулей тахографа, контрольно-кассовой техники. Общий объем кредитования концерна со стороны Новикомбанка на текущий момент превышает 4 млрд рублей, банковские гарантии предоставлены на сумму 4,1 млрд рублей.