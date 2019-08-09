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Модернизация

Более 6 тысяч сотрудников "Россети Центр и Приволжье" прошли обучение в первом полугодии 2019 года

Более 6 тысяч сотрудников Россети Центр и Приволжье прошли обучение в первом полугодии 2019 года

9 августа 2019, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Центр и Приволжье

В «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по обучению персонала в первом полугодии 2019 года. За отчетный период обучение с отрывом от производства прошли 6 981 сотрудник, что составляет 31% от среднесписочной численности работников сетевой компании.

Возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию получили энергетики из исполнительного аппарата и всех филиалов компании. Около 93% от общего количества обученных с отрывом от производства – представители производственного персонала.

Обучение по профильным для электросетевого комплекса направлениям реализуется на базе таких вузов как: ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» и т.д, а также на базе ссузов и профильных учебных заведений.

В значительной степени потребность в обучении персонала компании удовлетворяют семь корпоративных учебных центров, в которых «Россети Центр и Приволжье» осуществляет функции учредителя. Наиболее востребованными являются образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям.

«Россети Центр и Приволжье» ориентирована на непрерывный процесс обучения своих сотрудников. Для этого в компании созданы все условия. Новые знания и профессиональные умения, приобретаемые энергетиками в процессе обучения, являются одним из главных условий высокого профессионализма персонала, это положительным образом влияет на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей девяти регионов.

Компания: Россети Центр и Приволжье

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