В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний и Российского топливного союза.

По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.

По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 775,2 тыс. т., за август – 639,5 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 729,4 тыс. т, за август – 628,7 тыс. т, экспорт за неделю составил 42,6 тыс. т, за август – 32,9 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 5 августа составили 1,9 млн т.

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 396,2 тыс. т, за август – 1 162,0 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 844,4 тыс. т, за август – 708,2 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 521,7 тыс. т, суммарно в августе – 445,0 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 5 августа составили 2,5 млн т.

По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 402,0 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 177,1 тыс. т автобензина, 168,2 тыс. т дизтоплива, 34,4 тыс. т авиатоплива, 22,3 тыс. т топочного мазута, а также 23,4 тыс. т СУГ.