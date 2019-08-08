К предстоящему отопительному периоду Белгородэнерго отремонтировало более 1000 км ЛЭП

В первом полугодии в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 года филиал «Россети Центр Белгородэнерго» отремонтировал 1150,856 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 373 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 303,270 га просек ЛЭП.

Ремонт оборудования завершен на 87 крупных питающих центрах, в их числе подстанция 110 кВ «Красногвардейское», обеспечивающая электроснабжение Бирюча и части Красногвардейского района и ПС 35 кВ «Белый Плёс», питающая несколько сел и сельхозпредприятий Вейделевского района. Энергетики выполнили текущий ремонт силовых трансформаторов, капитальный ремонт ячеек, выключателей и разъединителей.

На подстанциях «Александровка» (Прохоровский район), «Яблоново» (Корочанский район), «Курасовка», «Новенькое» (Ивнянский район), «Западная», «В.Дубрава» (Губкинский район), «Прилепы» (Чернянский район), «С-з Уразовский» (Валуйский район), «Свистовка» (Красненский район) по программе снижения аварийности энергетики заменили в общей сложности более 300 устаревших фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на современные полимерные, которые надежнее в эксплуатации, проще в обслуживании и обладают высокими антикоррозийными свойствами.

Продолжаются работы на подстанциях 110 кВ «Старый Оскол-1», «Грайворон», «Южная» в Белгороде. От бесперебойной работы этих питающих центров зависит надежность электроснабжения значительной части городского населения региона, а также промышленных и социально значимых объектов.

Капитально отремонтированы протяженные участки ЛЭП 35-110 кВ в Белгородском, Старооскольском, Губкинском, Новооскольском, Валуйском районах. На линиях «Новый Оскол - Серебрянка», «Коньшино - Голофеевка», «Фрунзенская - Майская», «Оросительная - Уразово с отпайкой на с/з Уразово» заменены провода и дефектные изоляторы, произведены замеры габаритов до зданий и сооружений, произведена расчистка трасс.

В текущем году на реализацию ремонтной программы Белгородэнерго направило 332 млн рублей. В общей сложности в планах отремонтировать 2 209 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 728 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от древесной и кустарниковой поросли расчистить 439 га. Порядка 75% объема программы планируется выполнить хозспособом, без привлечения подрядных организаций. В частности, силами персонала Белгородэнерго будет отремонтировано 100% линий и трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. Реализация всех запланированных мероприятий обеспечит качество и надежность электроснабжения потребителей в предстоящий отопительный период.