OCSiAl к 2020 году увеличит выпуск нанотрубок в Новосибирске до 60 тонн в год, вложив 1,3 млрд руб

Производитель углеродных нанотрубок OCSiAl рассчитывает к концу 2019 года довести выпуск продукции на заводе в Новосибирске до 60 тонн в год, сообщили «Интерфаксу» в компании.

«Вторая установка OCSiAl мощностью 50 тонн в апреле введена в эксплуатацию. Сейчас проходят режимно-наладочные работы, а к концу года мы рассчитываем выйти на расчетную мощность», — сказал собеседник агентства.

Мощность первой установки компании — около 10 тонн углеродных нанотрубок в год.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил в четверг журналистам, что инвестиции OCSiAl в запуск новой установки составили 1,3 млрд рублей.

Сообщалось, что для реализации проекта площадь завода увеличена на 800 кв. м.

Компания OCSiAl занимается разработкой технологий и внедрением одностенных углеродных нанотрубок во все широко применяемые материалы, такие как литий-ионные батареи, эластомеры, прозрачные проводящие покрытия, композиты и прочие. Региональные офисы OCSiAl расположены в США, Люксембурге, России, Корее, Китае, Гонконге и Индии.

OCSiAl создана РОСНАНО, частными инвесторами и группой физлиц, зарегистрирована в Люксембурге. Корпорация инвестировала в компанию в 2013 году, объем вложений в проект не раскрывается, как и доля РОСНАНО в проекте. Известно, что у корпорации нет контроля в OCSiAl.

Ранее глава РОСНАНО Анатолий Чубайс рассказывал, что компания совместно с партнерами рассматривает возможность проведения IPO OCSiAl в качестве одного из вариантов монетизации инвестиций.

По оценке главы РОСНАНО, рыночная капитализация OCSiAl к 2025 году будет приближаться к $10 млрд.