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Контракты

"Татнефть" и "Туркменнефть" планируют совместно заняться бурением в Туркменистане

Татнефть и Туркменнефть планируют совместно заняться бурением в Туркменистане

12 августа 2019, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: ТАТНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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"Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали в июне документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

"В июне 2019 года "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменнефть" по развитию сотрудничества в сфере бурения нефтяных и газовых скважин на туркменистанских месторождениях и внедрению на них современных технологий", — сказал он.

В июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также заявлял, что туркменские компании готовы сотрудничать с "Татнефтью" в сфере переработки добываемой в стране нефти.

"Татнефть" работает в Туркменистане с 2011 года. Согласно заключенному с "Туркменнефтью" контракту, российская компания занимается капитальным ремонтом скважин, организацией системы поддержания пластового давления и внедрением систем автоматизации на объектах нефтедобычи.

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