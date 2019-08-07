В первом полугодии 2019 года Воткинская ГЭС произвела более 1553 млн. кВт.ч электроэнергии

Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в первом полугодии 2019 года выработала 1553,2 млн кВт.ч электроэнергии, что на 7% выше среднемноголетнего значения (1447,1 млн кВт.ч).* Всего с начала эксплуатации – с 1961г. – Воткинская ГЭС выработала около 145 млрд кВт.ч электроэнергии.

В рамках программы комплексной модернизации станции (ПКМ**) в 1 полугодии 2019 года на станции заменили гидроагрегат № 5 (модернизированный агрегат введен в работу в июне 2019 года). Производились работы по модернизации комплексной системы безопасности и замене фаз автотрансформатора 2АТГ, который планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2019 г. Выполнялись работы по строительству двух технологических зданий и реконструкции здания АСУ ТП. Также производилась модернизация общестанционных электрических сетей 0,4 кВ и кровли здания ГЭС, замена внешних инженерных сетей водоснабжения гидроузла и водообустройство в низовом клине земляных плотин с модернизацией пьезометрической сети.

*Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности года. Деятельность гидроэлектростанций находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – 100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.

** РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений. С начала реализации ПКМ заменено 56 гидротурбин, 32 генератора, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных трансформаторов, более 5000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 365 МВт.