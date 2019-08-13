200 млн рублей направят на ремонт электросетевого оборудования в КБР "Россети Северный Кавказ"

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики в зоне ответственности электросетевой компании «Россети Северный Кавказ» до конца года запланированы ремонтные работы на сумму почти 200 млн рублей. Специалисты филиала «Каббалкэнерго» в настоящее время уже выполнили более 60 % объема работ по подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего сезона.

С начала года на 5 % перевыполнен план по ремонту высоковольтных линий. Также за 7 месяцев заменено 3 820 изоляторов, более 250 км провода и более 1000 дефектных опор. От поросли расчищено 30 гектаров трасс просек в охранных зонах линий электропередачи, чтобы избежать риска нарушения электроснабжения из-за падения деревьев.



Важное направление подготовки к отопительному сезону – комплексная диагностика оборудования: специалисты проводят тепловизионные обследования и высоковольтные испытания, лабораторные исследования силовых, измерительных трансформаторов и коммутационного оборудования.