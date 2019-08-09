IEK GROUP – Главный партнер компетенции "Электромонтаж" на чемпионате мира WorldSkills!

10 тонн электротехнического оборудования отправила IEK GROUP на чемпионат мира WorldSkills Competition, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани. Впервые российская компания стала главным партнером компетенции «Электромонтаж» на таком престижном соревновании! Оборудование от IEK GROUP будет базовым для практической проверки международных стандартов в области электромонтажа.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills соберет молодых специалистов из 63 стран и регионов. Они будут соревноваться в 56 компетенциях, и одной из крупнейших станет «Электромонтаж», в котором заявлено участие сборных из 40 стран (профессионалы до 22 лет) и 5 юниорских команд.

Выполнять конкурсные задания лучшие электромонтажники мира будут на оборудовании IEK®, ITK® и ONI®. В Казань уже доставлены кабеленесущие системы, модульное и щитовое оборудование, светотехника, кабель для IT-коммуникаций, оборудование промышленной автоматизации. Также продукция IEK® будет использоваться при организации соревнований в компетенциях «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Сантехника и отопление».

— Выбор IEK GROUP главным партнером компетенции «Электромонтаж» на чемпионате мира WorldSkills Competition свидетельствует о признании качества оборудования IEK®, ITK® и ONI®, а также о большом вкладе нашей компании в развитие компетенции как в России, так и за рубежом. На протяжении последних четырех лет IEK GROUP является промышленным консультантом Стандартов WorldSkills в области электромонтажа, а с 2013 года компания содействует развитию компетенции в России, — говорит Петр Некрасов, руководитель направления WorldSkills Russia в IEK GROUP.

На чемпионате WorldSkills Competition на стенде нашей компании будут представлены решения в области автоматизации на базе продукции IEK® и ONI®, презентована программа IEK GROUP Future Challenge. А для посетителей выставки, которые захотят попробовать свои силы в электромонтаже, совместно с Казанским энергетическим университетом будет организована зона профессиональных проб Try-a-Skill.