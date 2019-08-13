Игорь Маковский: Реализация концепции цифровой трансформации требует развития и применения современных методов диагностики

«Россети Центр» приступила к эксплуатации новой цифровой многофункциональной электролаборатории в ярославском филиале Компании. Оборудование предназначено для проведения полного комплекса технического диагностирования, поиска мест повреждений кабельных линий электропередачи до 10 кВ с любым типом изоляции, а также проведения испытания оборудования подстанций.

«Реализация концепции цифровой трансформации требует развития и применения современных методов и способов диагностики. Качественная диагностическая работа позволяет выявлять различные дефекты на ранних этапах их возникновения и вовремя принимать решения для их устранения, что способствует значительному повышению надежности электроснабжения потребителей. Цифровая электролаборатория опережает своих предшественников с точки зрения удобства проведения работ. Управление всеми процессами измерений и полный мониторинг параметров безопасности здесь осуществляются централизованно: вся получаемая информация отображается на мониторе, нет необходимости следить за показаниями нескольких приборов, минимум отвлекающих факторов», - отметил генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Современная лаборатория обеспечивает централизованное управление процессами измерения, может создавать и вести базу обслуживаемого электроборудования с возможностью просмотра истории проводимых испытаний и измерений, располагает встроенной библиотекой нормативно-технической документации. Благодаря использованию современных цифровых технологий обработки сигналов достигается повышенная эффективность работы, а интеллектуальный помощник упрощает управление, сообщая пользователю информацию с рекомендацией о дальнейших действиях оператора.

Одно из главных преимуществ новой техники - высокий уровень безопасности как персонала лаборатории, так и испытуемого оборудования. Лаборатория не позволяет совершать операции, которые могут привести к порче электрооборудования при испытаниях и отыскании места повреждения, выполнять работы при неисправности блокировочных устройств и защитного заземления.

В испытательном отсеке лаборатории установлен резервный источник электроснабжения (РИСЭ). Генератор мощностью 6 кВт предназначен для обеспечения работоспособности самой установки в отсутствие стационарного источника электроснабжения. Все диагностическое оборудование цифровой лаборатории является разработкой ярославского завода, сертифицировано, включено в Государственный реестр средств измерений и прошло обязательную аттестацию и аккредитацию.