Новый станок на Атоммаше в 5 раз снизит трудоемкость

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) запустили в работу плоскошлифовальный станок фирмы ZIERSCH. Оборудование предназначено для финишной обработки крупногабаритных внутрикорпусных устройств парогенераторов, а также шиберов и седел для трубопроводной арматуры.

Станок способен шлифовать и полировать плоские поверхности, переходные, наклонные и радиусные профили деталей размером до 4 метров и весом до 6 тонн. Оборудование обладает жесткой конструкцией и отличается высокой точностью, скоростью, звукоизоляцией и минимальной вибрацией. Кроме того, станок оборудован магнитной плитой (столом), который позволяет уйти от закрепления деталей прижимами. Это существенно снижает время установки обрабатываемых заготовок и исключает напряжения в них.

Оборудование должно повысить производительность труда в филиале и снизить энергозатраты процесса в два раза.