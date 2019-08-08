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Производство

Новый станок на Атоммаше в 5 раз снизит трудоемкость

Новый станок на Атоммаше в 5 раз снизит трудоемкость

13 августа 2019, 16:45
Рубрика: Производство
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Отрасль: Машиностроение 

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) запустили в работу плоскошлифовальный станок фирмы ZIERSCH. Оборудование предназначено для финишной обработки крупногабаритных внутрикорпусных устройств парогенераторов, а также шиберов и седел для трубопроводной арматуры.

Станок способен шлифовать и полировать плоские поверхности, переходные, наклонные и радиусные профили деталей размером до 4 метров и весом до 6 тонн. Оборудование обладает жесткой конструкцией и отличается высокой точностью, скоростью, звукоизоляцией и минимальной вибрацией.  Кроме того, станок оборудован магнитной плитой (столом), который позволяет уйти от закрепления деталей прижимами. Это существенно снижает время установки обрабатываемых заготовок и исключает напряжения в них.

Оборудование должно повысить производительность труда в филиале и снизить энергозатраты процесса в два раза.

— Благодаря новому обрабатывающему центру мы снизим трудоемкость в 5 раз, — отметил директор по производству Александр Локтюшов. — Если раньше приходилось использовать несколько станков для обработки изделий с перемещением по корпусам завода, то сегодня весь процесс шлифовки происходит в одном месте. При этом качество шероховатости деталей способно достигнуть RA 0,16 микрометров — т.е. зеркальной поверхности.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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