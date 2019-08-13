С 26 по 28 ноября 2019 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург состоятся значимые для Уральского региона события в области автоматизации и электроники - XV Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2019» и V Международная специализированная выставка «Электроника—Урал 2019». Место проведения: Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

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Выставки «ПТА-Урал» и «Электроника-Урал» ежегодно собирают на своей площадке представителей ведущих промышленных предприятий Екатеринбурга и Свердловской области. В их числе – руководители, технические директора, ведущие инженеры и главные специалисты машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний.

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Тематические разделы выставки «ПТА-Урал» охватывают наиболее актуальные для цифровой экономики направления: автоматизация промышленного предприятия и технологических процессов, автоматизация зданий, контрольно-измерительные приборы, робототехника, ИКТ в промышленности. Среди постоянных участников выставки такие ведущие игроки рынка, как BALLUFF, SIEMENS, Beckhoff, Pepperl+Fuchs, OMRON, iRidium mobile, Advantech, ТЕХНОЛИНК, ПРОСОФТ, Прософт-Системы, НПО «Карат», Embedded Systems и многие другие.

В 2015 году впервые одновременно с «ПТА-Урал» состоялась выставка «Электроника-Урал», и с тех пор направление промышленной электроники набирает все большую популярность у посетителей. В прошлом году в рамках выставки и конференции свои достижения представили такие компании, как АББ, SIEMENS, АО «Протон», «Компания Веспер», Pacific Microelectronics, АО «НИИЭМ», «Инженерные решения», ЭлЮнит и другие.

В этом году в рамках выставки состоится V Специализированная конференция «Электроника-Урал 2019. Модернизация постсоветского производства». В фокусе конференции приборы и системы необходимые для внедрения современных технологий автоматизации, базы данных и знаний предприятий, кадровые программы, автоматизация складских технологий и логистики, вопросы прозрачности всех процессов, увеличения эффективности работы персонала, тестовое и измерительное оборудование, входной контроль, интернет-технологии и кибербезопасность.

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В рамках деловой программы также состоится X Специализированная конференция «АПСС-Урал 2019. Автоматизация: Проекты. Системы. Средства». Посетителей ждут экспертные доклады и презентации актуальных решений от компаний-производителей, дистрибьюторов и системных интеграторов в следующих тематических секциях:

Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения, как достичь эффективности.

Развитие промышленной автоматизации и облачных технологий.

Промышленный интернет вещей и большие данные для решения задач управления производством.

Искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий.

Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Информационная безопасность промышленных предприятий, переход к цифровизации.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний посетить выставки и конференции, которые состоятся 26-28 ноября 2019 года на площадке ЦМТЕ по адресу ул. Куйбышева, 44Д.

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества: