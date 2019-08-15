На Ямале установили инновационный комплекс мониторинга нефтегазовой скважины

В горизонтальной скважине Новопортовского месторождения на полуострове Ямал специалисты компании-резидента технопарка высоких технологий Свердловской области «Геоптикс» установили инновационный комплекс мониторинга нефтегазовой скважины.

Комплекс состоит из двух высокоточных точечных датчиков давления и температуры и оптико-волоконной системы измерения распределенной температуры. Теперь все параметры работы оборудования скважины в режиме on-line отслеживаются за тысячи километров от места событий.

Как пояснил Андрей Маслов, руководитель проектов «Геоптикс», особенностью данной работы является то, что комбинированный оптоволоконно-электрический кабель проложен по всей длине скважины, в том числе в горизонтальном участке, а это непросто сделать. Проектирование, изготовление и монтаж некоторых элементов конструкции системы были отработаны на проектах с компаниями «Башнефть» и «Газпромнефть-Хантос», что позволило успешно выполнить работу на «Газпромнефть-Ямал».

Кабель, измеряющий распределенную температуру, с токопроводной жилой для точечных датчиков, проложен вдоль насосно-компрессорной трубы, которая обеспечивает транспортировку нефти из горизонтального участка скважины. Точечные датчики смонтированы в мандрелях, одна из которых располагался в головной части комплекта подземного оборудования, вторая – на расстоянии 1 250 м от первой. Наземный измерительный комплекс, к которому подключены датчики, соединены со спутниковой антенной для передачи данных в любую точку мира.

Установленный комплекс мониторинга скважины уже отработал три недели гидродинамических испытаний и показывает хороший устойчивый результат. Исследования по плану будут продолжены до конца 2020 года.

По словам Андрея Маслова, Новопортовское месторождение отличается высоким содержанием нефти и низким процентом серы (около 0,1%). Такая нефть крайне высоко ценится на рынках, поэтому обеспечение стабильной работы скважин месторождения, в том числе и через точный и оперативный мониторинг всех ее параметров, имеет стратегическое значение для заказчика.

"Энергетика и промышленность"