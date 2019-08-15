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Инвестиции (проекты)

На стратегической сессии в ТОСЭР "Новокузнецк" взяли нового резидента

На стратегической сессии в ТОСЭР Новокузнецк взяли нового резидента

15 августа 2019, 15:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР НОВОКУЗНЕЦК
Отрасль: Электротехника 

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ТОСЭР Новокузнецк

Компания собирается производить оборудование, защищённое от взрывов. В ходе работы стратегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты» в Новокузнецке было объявлено о включении в состав местной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) нового резидента. Им стала компания «Южкузбассэнергомаш». Соответствующие документы подписали руководитель организации Татьяна Петракова и заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин.

Как указано в документе, с которым ознакомился корреспондент Новокузнецк.ru, главное направление деятельности «Южкузбассэнергомаша» – изготовление качественного горно-шахтного взрывозащищённого электрооборудования. Компания планирует начать производственную деятельность в третьем квартале 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в 5,95 миллиона рублей, организация создаст в городе 18 новых рабочих мест. «Южкузбассэнергомаш» стал 33-м резидентом ТОСЭР «Новокузнецк»
 

Новокузнецк.ру

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