"Россети Центр и Приволжье" расширяет инфраструктуру зарядных станций для электромобилей в Рязанской области

В «Россети Центр и Приволжье» начала работу новая станция зарядки для электромобилей на территории Рязанской области. Проект реализован в рамках «Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта» ПАО «Россети».

Станция медленной зарядки переменным током Rewatt совмещает в себе инновационные технические решения, позволяющие удобно, безопасно и легко заряжать электромобиль. Её мощность – 22 кВт. Система разработана на базе международных стандартов и полностью соответствует жёстким автомобильным критериям качества. Процесс зарядки схож с подзарядкой мобильного телефона и происходит при минимальном вмешательстве клиента, что существенно повышает электробезопасность владельцев транспортных средств. Время до полного заряда аккумуляторов – несколько часов. Электрозаправка расположена на территории «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12.

Создание и расширение сети электрозаправок входит в число приоритетных направлений деятельности ПАО «Россети». Компания последовательно реализует Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры с целью создания условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта.

Развитие электротранспорта не представляется возможным без надежной сети заправок, работающих на неистощимом ресурсе, экологически чистом и экономически выгодном. Это уже вторая зарядная станция для «зеленых машин», открытая рязанскими энергетиками в регионе. Первая для работы в режиме экспресс-зарядки была установлена в 2015 году на территории районного подразделения предприятия по адресу: ул. Куйбышевское шоссе, 20А.