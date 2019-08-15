В Камчатском крае началось строительство оптоволокна в Озерновский и Запорожье

ПАО «Ростелеком» приступило к прокладке магистральной волоконно-оптической линии связи до посёлка Озерновского и села Запорожье Усть-Большерецкого района. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.

Строительство началось от узла связи в посёлке Октябрьском, куда в прошлом году была проведена линия связи из Усть-Большерецка. Кабель прокладывают вдоль берега и заглубляют в грунт, чтобы предохранить его от внешних повреждений и неблагоприятных условий.

«Завершение работ и ввод линии в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. В 2019 году должен быть выполнен первый этап работ, предусматривающий прокладку около 30 километров линии. Помимо магистральной ВОЛС, “Ростелеком” создаст распределительную сеть в населённых пунктах, чтобы подключить жилые дома и социально значимые объекты к оптике. Специалисты компании построят внутризоновые сети связи по технологии GPON, то есть оптический кабель проведут в каждую квартиру», — объяснила руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Леонтьева.

Строительство новой ВОЛС в Усть-Большерецком районе проводится в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» за счёт краевого бюджета и частных инвестиций.

ИА Камчатка