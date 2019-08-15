Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ

26.07.2019г. ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получило ЗАКЛЮЧЕНИЕ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации № 50822/05, выданное Министерством промышленности и торговли РФ на кабельно-проводниковую продукцию.

С номенклатурой, на которое распространяется действие заключения можно ознакомиться по ссылке.

В случае заинтересованности по приобретению продукции, отсутствующей в перечне, просим связаться с ответственным лицом Баракиной Инессой Викторовной по тел.: 8 (495) 502-78-90/ 8 (4967) 69-70-27.