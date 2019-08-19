"Атоммаш" изготовит 16 днищ емкостей СПЗАЗ для энергоблока №1 АЭС "Аккую" (Турция)

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступили к штамповке днищ емкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для энергоблока №1 АЭС «Аккую» (Турция).

В ходе штамповки предварительно на сборочно-сварочном участке две половины заготовки из нержавеющей стали толщиной 80 мм завариваются продольным сварочным швом. Единая круглая заготовка диаметром 5300 мм весит 18 тонн. На термопрессовом участке заготовка нагревается при температуре 900 градусов около двух часов, затем температура нагрева увеличивается до 1050 градусов еще два часа. С помощью специального штампа раскаленную заготовку усилием в 6000 тонно-сил преобразовывают в днище емкости системы пассивного залива активной зоны.

В конструкцию емкости СПЗАЗ входит два таких днища. Cпециалистам завода предстоит изготовить для емкостей первого блока АЭС «Аккую» 16 таких деталей.

Для справки:

Система пассивного залива активной зоны — важнейший элемент системы безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьезной аварии теплоносителя первого контура реактора. Вес емкости СПЗАЗ - 77 тонн, высота - 10,5 метра, диаметр - 4,24 метра.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

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