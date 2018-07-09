«Форум электротехники и безопасности» в Самаре соберет рекордное количество профессионалов отрасли. 5 сентября 2019 года на базе нового Логистического центра «ЭТМ» состоится 29-й электротехнический форум «Форум электротехники и систем безопасности». Пространство нового Логистического центра станет местом встречи профессионалов отрасли.

Ожидается более 2500 посетителей мероприятия из г. Самара и Приволжского региона, среди которых представители электромонтажных организаций, проектных институтов, промышленных предприятий, производителей электрощитового оборудования, предприятий инфраструктуры, в т. ч. руководители и первые лица поставщиков электрооборудования (экспонентов).

В работе форума примут участие более 80 отечественных и зарубежных производителей систем безопасности и электротехнического оборудования, в частности: ABB, IEK, Legrand, Philips, Siemens, Schneider Electric, DKC, Jazzway, SkyNet, Lapp Group, Световые технологии, Энергокабель, Промстройкабель и другие. Официальный сайт форума – http://www.electricforum.ru.

«Ключевая задача форума – развить товарное направление «Безопасность»: и пожарная сигнализация, это и охранные системы, и интеллектуальная система видеонаблюдения, и речевое оповещение, и прочее. Уникальность форума также заключается и в том, что на мероприятии будет присутствовать рекордное количество профессионалов именно этой конкретной отрасли», – поделились организаторы форума.

В рамках Форума будет организована деловая программа, включающая в себя более 30 конференций, круглых столов, тематических семинаров и мастер-классов для различной аудитории, при участии спикеров – практиков с большим опытом сфере электротехники и технологий.

Для всех посетителей выставки будет доступно мобильное приложение, в котором будет не только программа и схема выставки, но и библиотека всех необходимых для специалистов материалов. Скачать приложение можно здесь.

Ознакомившись с программой форума, каждый посетитель сможет найти для себя интересную тему:

для руководителей: встреча с экспертами отрасли, обсуждение тем: «Изменения на рынке кабеля», «Бизнес БЕЗ коррупции», «Соответствие в светотехнике»

встреча с экспертами отрасли, обсуждение тем: «Изменения на рынке кабеля», «Бизнес БЕЗ коррупции», «Соответствие в светотехнике» для строительно-монтажных организаций: круглый стол «Снижение трудозатрат и повышение точности при подготовке сметной документации»

круглый стол «Снижение трудозатрат и повышение точности при подготовке сметной документации» для промышленных предприятий: круглый стол «Доступная промышленная автоматизация. Практический опыт клиентов ЭТМ»

круглый стол «Доступная промышленная автоматизация. Практический опыт клиентов ЭТМ» для оптово-розничных партнеров: конференция «Как увеличить объемы продаж и повысить доходность розничного магазина. Практические рекомендации»

конференция «Как увеличить объемы продаж и повысить доходность розничного магазина. Практические рекомендации» для широкого круга специалистов: круглый стол «Рынок кабельно-проводниковой продукции в России, стандарты качества, защита от фальсификата», «Закупки для электромонтажных работ: качественно, быстро и по оптимальной цене. Конкретные примеры частных электромонтажников»

круглый стол «Рынок кабельно-проводниковой продукции в России, стандарты качества, защита от фальсификата», «Закупки для электромонтажных работ: качественно, быстро и по оптимальной цене. Конкретные примеры частных электромонтажников» для служб экономической безопасности: круглый стол «Практическое внедрение антикоррупционных процедур на предприятии (комплаенс)»

круглый стол «Практическое внедрение антикоррупционных процедур на предприятии (комплаенс)» для отраслевых учебных заведений: конференция «Современный информационный сервис в системе массового образования электротехнической отрасли»

Спикерами мероприятий выступят представители бизнеса, научное и экспертное сообщество. На форуме также будет идти работа демонстрационной зоны ЭТМ iPROтм, на котором каждый посетитель может познакомиться с сервисом iPROтм и задать вопрос разработчикам. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Помимо деловой программы, на мероприятии запланировано множество зон для отдыха и интересного времяпровождения. Особо активные участники деловой программы смогут принять участие в традиционном розыгрыше призов. Отдохнуть и обменяться впечатлениями можно будет в уютном кафе на территории логистического комплекса.

Вход на «Форум электротехники и безопасности» бесплатный, требуется только регистрация на сайте.

Время проведения: 5 сентября 2019 г, начало в 10:00

Место проведения: Самарская область, п. Смышляевка, Стройкерамика, Пожарный проезд, 1, Логистический центр ЭТМ

Контактное лицо мероприятия: Худякова Наталья 8 (846) 279-20-44 (доб. 301)