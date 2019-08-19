Канал Москвы планирует в сентябре заключить контракт на завершение реконструкции Белоомута

Канал имени Москвы объявил конкурс на завершение работ по реконструкции гидроузла Белоомут на сумму 477,7 миллиона рублей при общей стоимости проекта в 5,54 миллиарда рублей, если он пройдет успешно, контракт планируется заключить 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Контракт на строительство нового гидроузла Белоомут стоимостью 5,54 миллиарда рублей был заключен в октябре 2015 года. Генподрядчиком выступает "Атэкс". Заказчиком проекта является Росморречфлот, застройщиком — "Канал имени Москвы", генпроектировщиком — "Акватик". Согласно госконтракту, сдача объекта должна была произойти еще в январе 2019 года. Строительно-монтажные работы в рамках реконструкции гидроузла Белоомут на реке Оке были остановлены 9 апреля 2019 года по причине банкротства генподрядчика – ФГУП "Атэкс", контракт с компанией был расторгнут. Канал Москвы сообщал ранее, что ввод гидроузла сдвинут на 2020 год.

"Пятнадцатого августа 2019 года запущена конкурсная процедура на разработку и реализацию комплексного проекта "Реконструкция объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2-й этап. Реконструкция гидроузла Белоомут. Подэтап 4". Таким образом планируется определить нового генерального подрядчика для завершения строительно-монтажных работ в Белоомуте. Начальная максимальная цена контракта составляет 477 657 958,31 рубля", — сообщили в пресс-службе

Представители Канала отмечают, что если электронный аукцион состоится и все процедуры будут произведены в регламентные сроки, то заключение госконтракта с новым генподрядчиком может состояться 10 сентября 2019 года. Тогда компания-победитель должна будет приступить к выполнению своих обязательств в течение 30 дней, то есть в первой декаде октября 2019 года.

Основные строительно-монтажные работы на гидроузле Белоомут, согласно конкурсной документации, планируется завершить до конца 2019 года. К этому времени предстоит возвести основные сооружения плотины, осуществить прокладку силовых и контрольных кабелей энергоснабжения, а также завершить монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом и системы наружного освещения. Также строители должны закончить работы на новом шлюзе и в административно-хозяйственном комплексе. Сданный в 2018 году в опытную эксплуатацию новый шлюз гидроузла пропустил уже около 13,5 тысячи судов.

Гидроузел Белоомут был построен на реке Оке одновременно с гидроузлом Кузьминск в 1911-1915 годы. Реконструкция Белоомута позволит решить проблему мелководья на реке Оке. Новая плотина должна постепенно увеличить гарантированные судоходные глубины на 76 см и обеспечить, таким образом, стабильную навигацию для крупного флота – пассажирского и грузового.

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