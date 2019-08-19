Строительство внешних сетей первой очереди индустриального парка в Рошале завершат до конца года

Правительство Московской области и администрация городского округа Рошаль ведут работу над созданием нового индустриального парка, в который также будет входить территории бывшего химкомбината, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, на сегодняшний день выполнено проектирование инфраструктуры индустриального парка, идут работы по подведению внешних сетей к первой очереди парка, которая составит 61 гектар.

«Ведется строительство сетей электроснабжения и газоснабжения до границ парка. На первом этапе зарезервирована мощность по электричеству - 6 мегаватт, объем газа – 5,5 тысяч кубометров в час», - добавил Хромов.

В пресс-службе отметили, что строительство внешних сетей первой очереди индустриального парка в Рошале завершат до конца 2019 года.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган сообщил, что уже завершена процедура передачи самого большого участка земли площадью 283 гектара из федеральной собственности в собственность городского округа Рошаль для дальнейшего развития парка.

«Министерство имущественных отношений региона и Росимущество проделали большую работу, чтобы передача состоялась. Ранее муниципалитету уже были переданы 40 гектаров федеральной земли для этих целей», - уточнил Коган.

Планируется, что общая площадь индустриального парка составит более 500 гектаров.

Зампред правительства Подмосковья отметил, что для потенциальных инвесторов власти Московской области предусмотрели ряд льгот.

«В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимости земельного участка. Также резиденты индустриального парка смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и воспользоваться новой мерой поддержки Подмосковья – инвестиционным налоговым вычетом», - разъяснил Хромов.

Индустриальный парк будет предназначен для размещения крупных промышленных производств.

Подать заявку потенциальные резиденты могут через инвестиционный портал Московской области, а также обратившись в Министерство инвестиций и инноваций региона.

mosreg.ru