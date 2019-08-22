УНКОМТЕХ приглашает посетить Всероссийский съезд "Лидеры энергетики" в Челябинске

C 29 по 31 августа 2019 года в Челябинске будет проводиться Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики» и Всероссийский съезд «Лидеры энергетики».



Данные мероприятия проводятся в целях повышения уровня подготовки инженерного состава ДЗО ПАО «Россети» к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение надежной эксплуатации электросетевого оборудования, предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Российской Федерации, формирования пула высокопотенциальных, мотивированных руководителей технического блока и их дальнейшего карьерного развития и продвижения в рамках группы компаний «Россети».



Официальные мероприятия Конкурса и Съезда посетят представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов энергетики Российской Федерации, электросетевых компаний ГК «Россети», а также крупных электросетевых организаций, не входящих в ГК «Россети».



Приглашаем Вас на стенд УНКОМТЕХ на выставочной экспозиции съезда.