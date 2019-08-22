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Мероприятия

УНКОМТЕХ приглашает посетить Всероссийский съезд "Лидеры энергетики" в Челябинске

УНКОМТЕХ приглашает посетить Всероссийский съезд Лидеры энергетики в Челябинске

19 августа 2019, 14:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ, ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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C 29 по 31 августа 2019 года в Челябинске будет проводиться Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики» и Всероссийский съезд «Лидеры энергетики».

Данные мероприятия проводятся в целях повышения уровня подготовки инженерного состава ДЗО ПАО «Россети» к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение надежной эксплуатации электросетевого оборудования, предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Российской Федерации, формирования пула высокопотенциальных, мотивированных руководителей технического блока и их дальнейшего карьерного развития и продвижения в рамках группы компаний «Россети».

Официальные мероприятия Конкурса и Съезда посетят представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов энергетики Российской Федерации, электросетевых компаний ГК «Россети», а также крупных электросетевых организаций, не входящих в ГК «Россети».

Приглашаем Вас на стенд УНКОМТЕХ на выставочной экспозиции съезда.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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