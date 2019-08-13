Энергия полетов: новый аэропорт "Гагарин" запитан от подстанции компании "Россети Волга"

20 августа в Саратовской области состоялся торжественный ввод в эксплуатацию аэропорта «Гагарин». С 8.00 новая воздушная гавань близ села Сабуровка открыта для выполнения внутренних и международных полетов. Это один из ключевых проектов для Саратовской области, который позволяет сделать регион крупным транспортным центром Поволжья, повысить его инвестиционную привлекательность и стимулировать развитие прилегающих территорий.

Важным элементом возведения «Гагарина» и его последующей эксплуатации стало строительство компанией «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») подстанции 110/10 кВ «Аэропорт». Подстанция стала первым инфраструктурным объектом аэропортового комплекса. Для обеспечения энергоснабжения строительства она была построена и введена в строй досрочно.

На подстанции смонтированы два силовых трансформатора мощностью по 16 МВА, элегазовые выключатели 110 кВ, разъединители с фарфоровой изоляцией 110 кВ, вакуумные выключатели 10 кВ. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей аэропортового комплекса схема подстанции выполнена с 4 питающими линиями ВЛ-110 кВ; ОРУ-110 кВ выполнено по схеме «две рабочие и обходная секция шин».

«Строительство подстанции «Аэропорт» является наглядным примером эффективного сотрудничества энергетиков и органов власти области, - отметил генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин. – Отрадно осознавать, что миллионы людей теперь смогут путешествовать по России и другим странам, в том числе благодаря энергии, которой обеспечивают аэропорт сотрудники компании «Россети Волга».

В ходе торжественной церемонии губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил большой вклад саратовских предприятий в реализацию масштабного проекта и вручил награды особо отличившимся участникам комплексного строительства. Почетными грамотами были отмечены работники саратовского филиала «Россети Волга»: электрослесарь по ремонту оборудования Александр Соловьев, электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики Игорь Скудаев, электрослесарь по ремонту оборудования Николай Трибунский и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Михаил Лебедев.