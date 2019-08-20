 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Первый в Калмыкии круглогодичный ледовый каток обойдется в 200 млн рублей

Первый в Калмыкии круглогодичный ледовый каток обойдется в 200 млн рублей

20 августа 2019, 13:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

238 просмотров

Инвестиции в строительство первого круглогодичного ледового катка в Калмыкии оцениваются в 200 млн рублей.  Большая часть  из них - средства федерального бюджета и потенциального инвестора. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее сообщалось о планах строительства в Калмыкии первого круглогодичного ледового дворца стоимостью до 380 млн рублей.

"Стоимость катка, по обновленным данным, оценивается в 200 млн рублей. При этом около 175 млн - средства федерального бюджета и потенциального инвестора", - сказали в пресс-службе.

К властям республики поступали коллективные и индивидуальные обращения от жителей, которые высказывались за строительство такой ледовой площадки. Кроме того, в регионе есть любительские хоккейные команды, которые ждут открытия катка.

Спортивный объект будет построен в густонаселенном 1-м микрорайоне Элисты, где в многоквартирных домах проживают молодые семьи с детьми. Как уточнили ТАСС в республиканском министерстве спорта и молодежной политики, пропускная способность ледовой площадки составит 50-60 человек за смену. Также будут возведены трибуны для зрителей на 50 посадочных мест. Завершить строительство катка планируется в 2020 году.

17 августа врио главы Калмыкии Бату Хасиков после встречи со спортивной общественностью, в которой также принял участие министр спорта РФ Павел Колобков, сообщил, что строительство катка начнется осенью. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Оптово-распределительный центр стоимостью более 1,6 млрд рублей построят на Ставрополье
Строительство нового водопровода обеспечит 7 тыс. человек чистой водой на Ставрополье
В
Сибантрацит начал строительные работы по проекту второго Северомуйского тоннеля
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно