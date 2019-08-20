Первый в Калмыкии круглогодичный ледовый каток обойдется в 200 млн рублей

Инвестиции в строительство первого круглогодичного ледового катка в Калмыкии оцениваются в 200 млн рублей. Большая часть из них - средства федерального бюджета и потенциального инвестора. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее сообщалось о планах строительства в Калмыкии первого круглогодичного ледового дворца стоимостью до 380 млн рублей.

"Стоимость катка, по обновленным данным, оценивается в 200 млн рублей. При этом около 175 млн - средства федерального бюджета и потенциального инвестора", - сказали в пресс-службе.

К властям республики поступали коллективные и индивидуальные обращения от жителей, которые высказывались за строительство такой ледовой площадки. Кроме того, в регионе есть любительские хоккейные команды, которые ждут открытия катка.

Спортивный объект будет построен в густонаселенном 1-м микрорайоне Элисты, где в многоквартирных домах проживают молодые семьи с детьми. Как уточнили ТАСС в республиканском министерстве спорта и молодежной политики, пропускная способность ледовой площадки составит 50-60 человек за смену. Также будут возведены трибуны для зрителей на 50 посадочных мест. Завершить строительство катка планируется в 2020 году.

17 августа врио главы Калмыкии Бату Хасиков после встречи со спортивной общественностью, в которой также принял участие министр спорта РФ Павел Колобков, сообщил, что строительство катка начнется осенью. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

ТАСС