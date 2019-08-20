Инновационные разработки сибирских энергетиков – импульс для развития отрасли

В компании «Россети Сибирь» подвели итоги первого этапа открытого конкурса научных работ. Региональные конкурсные комиссии рассмотрели 35 инновационных проектов, касающихся всех сфер деятельности энергокомпании./p>

«Энергетика сейчас переходит на новую технологическую ступень и нуждается в прорывных технологиях. Отрадно, что и среди наших сотрудников, и среди студентов и преподавателей наших профильных вузов немало рационализаторов, которые готовы творчески мыслить и воплощать свои идеи в жизнь, двигая отрасль вперед», – прокомментировал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Среди победителей первого этапа конкурса в Омском филиале компании – начальник отдела системного администрирования Станислав Когут. Его проект «Подключение реклоузеров с помощью каналов сотовой связи с шифрованием данных» в случае внедрения поможет сделать каналы связи между дистанционно управляемым энергетическим оборудованием и основой сетью недоступным для воздействия извне.

В Кузбасском филиале Россети Сибирь главный специалист отдела технической эксплуатации Николай Цыба вдохновил еще четверых своих коллег в рамках научного проекта разработать способ повышения надежности кабельно-воздушных линий в электросетевом комплексе. Ребята проанализировали аварийность в конкретном районе электрических сетей, выявили «узкие» места и предложили универсальный, к тому же безопасный путь снижения количества отключений до 90 %.

«Мы очень надеемся, что наша разработка будет внедрена, так как это даст не только значительное повышение надежности электроснабжения и высокую экономическую эффективность - ведь проект окупается всего за 4.5 года, Это позволит обеспечить абсолютно безопасную эксплуатацию и охрану окружающей среды», - отметил Николай Цыба.

Научные разработки энергетиков касаются не только производственной деятельности. Сотрудники департамента управления персоналом Алтайского филиала Россети Сибирь Ирина Шмыкова и Ольга Коваленко - победители первого этапа конкурса, свой проект посвятили работе с кадровым резервом.

«Цифровая трансформация электроэнергетики требует новых технологий и принципиально иного подхода к кадровым процессам. Нашими задачами было найти способы повышения производительности труда, минимизации влияния человеческого фактора на обработку информации, выявления факторов текучести персонала, а главное - разработать мероприятия, которые помогли бы повысить мотивацию и сохранить высококвалифицированный персонал компании», - рассказала Ирина Шмыкова.

Открытый конкурс научных работ в компании проводится ежегодно. В этом году участникам предложили девять тем для научных изысканий. С октября текущего года призеры первого регионального этапа продолжат конкурсную борьбу за победу. А с 1 января 2020 года отобранные проекты будут внедряться в промышленную эксплуатацию.