На ремонт оренбургских школ в 2020 году потратят 1 млрд рублей из бюджета

Запланированный на следующий год ремонт школ обойдется региону в 1 млрд. рублей. Такую сумму озвучил и. о. министра образования Оренбургской области Алексей Пахомов на совете регионального Заксобрания.

Напомним, на эту важную цель только в 2019 году направлено более 730 млн. рублей, что почти в 5 раз превышает субсидирование трехлетней давности. Выделенный же на 2020 год миллиард рублей будет распределен традиционно, с учетом демографической ситуации в территориях области. Предписания и рекомендации контрольных органов при этом тоже обязательно учтут.

И еще одна принципиальное новшество. По инициативе врио губернатора Дениса Паслера именно в этом году изменился сам подход к ремонту школ. Теперь только косметическим дело не обходится, рабочие делают все сразу капитально и на совесть. Чтобы ничего нигде не рассыпалось, а хватило на ближайшие лет десять.

В ремонтируемых зданиях заменяют оконные блоки и двери. Старую проводку «с корнем» выдирают и прокладывают новые электрические кабели. Кабинеты обставляют новой приобретенной мебелью. Ведется работа на крышах. В общем, делают все для комфортной учебы детей.

Депутаты меж тем внесли еще одно предложение, которое тоже потребует немалых финансовых вливаний из областного бюджета. Слуги народа выступили с инициативой продолжить в следующем году проект «Школьный маршрут» и заложить на его реализацию 550 млн рублей. В его рамках планируется закупить школьные автобусы для сельских территорий.

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