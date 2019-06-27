День государственного флага России: Завод "Энергокабель" поздравляет соотечественников

Сегодня, 22 августа, в Российской Федерации отмечается праздник важнейшего государственного символа – флага. Завод «Энергокабель» хочет напомнить, что обозначают цвета нашего национального триколора: белый цвет – благородство, чистоту совести и мир, синий – верность, честность, безупречность и небо, красный – мужество, любовь и великодушие.

Дорогие соотечественники! Хотим пожелать: пусть эти ценности всегда остаются по-настоящему важными для каждого из вас, пусть вашу жизнь во всем определяют любовь, великодушие, честность и благородство души. Пусть жизнь под российским флагом будет радостной, успешной, счастливой, пусть гордость за Россию и ее флаг всегда остается в ваших сердцах!