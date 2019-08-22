Завод Winlong приглашает посетить выставку Wire Show 2019

Китайский завод-производитель кабельного оборудования Winlong примет участие в международной выставке кабельной промышленности Wire Show 2019. Выставка пройдет с 3 по 5 сентября в Международном Выставочном центре города Шанхай.

На выставочной площади в 25 000 кв.м о себе заявит более 400 предприятий из 20 стран мира. Саму же площадку посетит более 14 000 человек.



Завод Winlong приглашает посетить свой выставочный стенд N1F03, где будут представлены 4 производственных линии различных видов бухтовки и упаковки.



На сегодняшний день Winlong является одной из самых известных и проверенных компаний Китайской Народной Республики, специализирующихся на проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности. Высокотехнологичное предприятие известно не только благодаря своим стандартам качества, его контролем, постоянным совершенствованием применяемых решений в своей продукции, клиентоориентированностью, но и особенным подходом в работе с российским рынком.



Предприятие основано в 2002 году, имеет сертификат образца ISO 9001, а также сертификацию Канады SCC. Winlong исследует, проектирует оборудование для кабельной продукции и производит его. Предприятие полностью отвечает современному взгляду на высокотехнологичное производство. С начала 2017 года, предприятие расширило производственные ресурсы на 14000 кв.м., что дает возможность увеличить объем и ускорить процесс производства.



В линейке оборудования компании Winlong:

Экструзионные линии

Крутильные машины

Спектр оборудования под LAN кабель

Линии бухтования

Линии упаковки

Комплектующие

Номер стенда Winlong на WireShow 2019 – N1F03.

Для удобства можете пройти онлайн регистрацию на официальном сайте выставки www.wireshow.com или написать нам, мы поможем Вам с пригласительными.

Адрес выставки:

Shanghai New International Expo Center (SNIEC)

2345 Longyang Road, Pudong, Shanghai, P.R.China