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Инвестиции (проекты)

Комплекс по производству пожарного оборудования построят на Ленинградском шоссе

Комплекс по производству пожарного оборудования построят на Ленинградском шоссе

23 августа 2019, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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На севере столицы построят комплекс по производству комплектующих для пожарной техники. Предприятие расположится вблизи владения 304 на Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

— Масштабный инвестиционный проект создаст в Москве 150 новых рабочих мест, обеспечит бюджет города налоговыми поступлениями и насытит регион необходимой продукцией для обеспечения пожарной безопасности. Суммарный объем планируемых инвестиций составит порядка 240 млн рублей, — цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Проект будет реализован в рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». Площадь предприятия превысит 17 тысяч квадратных метров. После 2023 года под его развитие заложено еще 9 тысяч «квадратов». Объем инвестиций в строительство может составить 240 миллионов рублей.

Управа района Коптево города Москвы

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