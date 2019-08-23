Комплекс по производству пожарного оборудования построят на Ленинградском шоссе

На севере столицы построят комплекс по производству комплектующих для пожарной техники. Предприятие расположится вблизи владения 304 на Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

— Масштабный инвестиционный проект создаст в Москве 150 новых рабочих мест, обеспечит бюджет города налоговыми поступлениями и насытит регион необходимой продукцией для обеспечения пожарной безопасности. Суммарный объем планируемых инвестиций составит порядка 240 млн рублей, — цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Проект будет реализован в рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». Площадь предприятия превысит 17 тысяч квадратных метров. После 2023 года под его развитие заложено еще 9 тысяч «квадратов». Объем инвестиций в строительство может составить 240 миллионов рублей.

Управа района Коптево города Москвы