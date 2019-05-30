Обучение на ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ". Лето с пользой

Саранский Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» успешно провел курсы по повышению квалификации среди сотрудников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».

Проходило обучение в два этапа, и проводили его ведущие преподаватели высших научных школ Саранска и Нижнего Новгорода. На первом этапе (с 5 мая по 14 июня) курс обучения прошли сотрудники предпенсионного возраста в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель обучения - стимулирование лиц предпенсионного возраста к продолжению трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

А уже в июле «за парты сел» управляющий менеджмент компаний «ЭМ-КАБЕЛЬ» и «ЭМ-КАТ», чтобы прослушать курс профессиональной программы «Практические инструменты управления производительностью труда на современном предприятии».

Процесс обучения проходил интенсивно и очень интересно: теория чередовалась с тренингами, практикумами. Преподавателями были освещены такие темы, как: современные модели маркетинга; повышение производительности труда методами бережливого производства; практические инструменты организационного развития и т.д.

Живой интерес вызвали доклад министра информатизации и связи И. А. Вольфсона о реализации проекта цифровизации на территории Республики Мордовия, а также практическое занятие «Секреты публичной речи, проведение переговоров».

«ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» - молодое, активно развивающееся предприятие. А успех в профессиональной деятельности и командной работе каждого сотрудника зависит от объема знаний, которыми они обладают. «ЭМ-КАБЕЛЬ» старается предоставлять каждому сотруднику возможности для постоянного совершенствования его способностей и навыков. Новые знания позволяют увеличить обороты, расширить географию, применять новые технологии, повысить производительность труда, вдохновить на новые идеи и проявление инициативы» - отметил генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Михайлович Бадьин после завершения второго этапа обучения.

В последний день обучающей программы было проведено итоговое тестирование, по результатам которого слушателям были вручены удостоверения о прохождения курса и поощряющий бонус в виде книги-учебника Е. В. Селезневой «Лидерство».